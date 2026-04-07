仕事も人間関係も変化が多く、「なんとなく疲れて見える…」と感じやすい4月。さらに紫外線や花粉の影響で、肌は揺らぎやすく、いつものメイクがしっくりこないことも。そんなとき頼れるのが、１本でUV対策と肌悩みカバーを叶える高機能UV下地。ファンデーションに頼りすぎず、素肌感を活かしながら印象を整えることが、今っぽく見せるポイントです。今回は、忙しい朝でも“きちんと見え”を叶える名品を厳選して紹介します。厚塗