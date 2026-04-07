「時間作るよ」と言ってくれる男性。その一言は、ただの優しさではありません。本命相手ほど男性は、忙しさを理由に距離を置くのではなく、どうにかして時間を確保しようとします。自分の予定や用事よりもあなたの都合を優先男性は本命相手には「時間があるときに会う」ではなく、「時間を作ってでも会う」という考え方になります。この違いに、本気度ははっきり表れると言えるでしょう。自分のスケジュールを調整する意識がある男