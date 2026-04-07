ミディアムヘアで長さを変えていないのに印象が重たく見える場合、その原因は“髪の量”ではなく“重さの位置”にあることが少なくありません。2026年春のミディアムヘアは、軽くするのではなく“重さを残しすぎない設計”が鍵。ほんの少しバランスを見直すだけで、印象は驚くほど変わります。「重心を下げすぎない」で印象は変わるミディアムは長さがある分、毛先に重さが集まりやすく、全体の重心が下がると落ち着きすぎた印象に