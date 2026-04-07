【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『鬼の花嫁』の鬼ヒット御礼舞台挨拶イベントが4月7日、東京・丸の内ピカデリーで行われ、W主演の永瀬廉、吉川愛、そして池田千尋監督が登壇した。 ■「彼（高橋海人）曰く、僕のカッコいいシーンやセリフが観ていて照れるそうで…」（永瀬廉） 本作で、あやかしの頂点に立つ鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜を演じた永瀬は、会場に駆け付けたファンに向けて「本日は劇