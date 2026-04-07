サザンオールスターズの原由子（69）のソロデビュー45周年記念公演が7日、神奈川県鎌倉市の鎌倉芸術館で最終日を迎えた。自身の60代最後の年に節目を迎えたが、「一生青春で年を重ねたい」と、学生時代から続く、音楽活動という青春を謳歌（おうか）していく。ソロ公演は2023年以来3年ぶり。満員の1500人の観客から割れんばかりの拍手で迎えられ、代表曲「あじさいのうた」から幕開け。ステージ上にカラフルな和傘で作られた紫