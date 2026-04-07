第61回上方漫才大賞に選ばれたお笑いコンビ「ザ・ぼんち」のぼんちおさむさん（左）と里見まさとさん＝7日夜、大阪市テレビや舞台で活躍した漫才師に贈る第61回上方漫才大賞（ラジオ大阪、関西テレビ主催）の各賞が7日発表され、お笑いコンビ「ザ・ぼんち」が大賞に選ばれた。45年ぶり2度目の大賞受賞で、賞金は200万円。ザ・ぼんちは、大阪市出身のぼんちおさむさん（73）と兵庫県出身の里見まさとさん（73）が1972年に結成。