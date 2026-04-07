◇パ・リーグ楽天３ー０日本ハム（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）楽天の前田健太投手（37）が、国内復帰後2度目の先発登板。4回途中に右足にアクシデントがあり緊急降板した。勝てばNPB公式戦3840日ぶりの白星だったが、国内復帰後初勝利はまたもお預けとなった。チームは完封リレーで4連勝を飾った。試合後、前田健は「ピッチング自体は悪くなかったです」と振り返りながらも「途中で降板になってしまったのは悔