お笑いコンビ「ロザン」菅広文（49）が7日放送のMBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。自転車の交通違反への青切符制度導入で、自転車に乗る人の心理について言及した。この日の番組では、青切符制度の導入から1週間が経過し、大阪での自転車マナーの変化について取り上げた。NMB48の安部若菜（24）は、新ルールについて「私もめちゃくちゃ自転車に乗るので、もちろん普段からルールを気をつけ