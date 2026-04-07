ロックバンドLUNA SEAのギタリストSUGIZOが、4月6日までに自身のインスタグラムを更新。「戦争反対」を訴える長文にわたるメッセージを投稿し、話題を呼んでいる。「この日、SUGIZOさんは自身の全身写真に《人を殺すより人を救う道を選ぶべきだ。人類の大多数は戦争を求めていない》といった文章を貼り付け、さらに切々と、反戦への思いを訴えたのです」（芸能記者）続けて《一握りの指導者、軍需産業、権力者・・・彼らのプラ