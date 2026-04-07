覚せい剤の使用や、性加害スキャンダルなどが世間を騒がす芸能界。その中で眠る“才能”についてのタレント・鈴木蘭々の私見が、話題となっている。「鈴木さんは4月5日、『芸能という世界と人格破綻者』のタイトルでオフィシャルブログを更新しました。その中で《あくまでもあくまでも個人的な感想なんですけどなんか芸能の世界って人格破綻者を生み出す確率が高い気がします》とつづりました。さらに《壊れてる人って本当