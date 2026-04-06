気になる男性が自分のことをどう思っているのか…その答えは、実は彼の何気ない仕草や態度に隠されているもの。男性は恋に落ちると、自分でも気づかないうちに特徴的な行動を取るのです。そこで今回は、男性の“本気スイッチ”が入ったときの「サイン」を紹介します。「あなたを知りたい」という行動が増える男性が本気で恋すると、まず「あなたのことをもっと知りたい」という気持ちが強くなります。普段は人の話をあまり聞かない