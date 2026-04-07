巨人が７日の広島戦（マツダ）に２―５で敗れ連勝は２でストップ。阿部慎之助監督（４７）はあと一歩及ばなかった打線を淡々と振り返った。今季も鬼門は鬼門のままなのか…。昨季２勝１０敗に終わったマツダスタジアムでの今季初戦。「去年は当然、在籍していなかったので」とまっさらな状態で臨んだ新助っ人ウィットリーが来日初勝利をかけて今季２度目の先発マウンドに上がったが、ファビアン、大盛に２ランを浴びるなど６回