「モテないわけじゃないのに、どうして恋人ができないんだろう？」そんな悩みを抱えている女性は意外と少なくありませんそこで今回は、恋人ができない「意外な理由」と、その改善方法を紹介します。理想が高すぎる「この条件を満たさないと無理」「あの部分がちょっと違うからパス」と、理想の恋人像にこだわりすぎていませんか？もちろん、自分の価値観や相性は大切ですが、理想に完璧にマッチした男性なんていないもの。１つの小