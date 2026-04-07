日本維新の会・藤田文武共同代表は７日、国会内で会見。同日、参院本会議で成立した２０２６年度予算案についてコメントした。予算案は自民党、維新の与党と野党の日本保守党の賛成でギリギリ成立した。冒頭、藤田氏は「参議院の本会議におきまして本年度の予算が（投票）総数２４５のところ賛成１２６、反対１１９とお聞きしていますが、可決承認されました。暫定予算を含めて国民のみなさんにできる限り悪影響をおよばない