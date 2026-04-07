中日が７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に３―５で敗れて今季２度目の３連敗。借金は今季最多の「６」となり単独最下位に転落した。中日は初回、福永とボスラーの中前打で一死一、三塁のチャンスをつかむと細川が左前適時打を放ち１点を先制。「打ったボールはスライダーです。良い形でつないでくれたのでまずは初回に先制点をあげることができて良かったです」という主砲のタイムリーで試合は中日ペースになるかと思われた。だが