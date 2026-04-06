優しい日もあれば、冷たい日もある。そんな男性の“感情の波”に振り回された経験はありませんか？でも、男性の本命サインは特別な行動よりも“変わらなさ”に出ます。気分で扱いが変わらないかどうかは見極めポイントの一つです。態度にムラがない男性は本命女性に対して、会うときも連絡も、急に温度が変わることがありません。昨日と今日で別人のようにならない安定感、気分ではなく“関係を基準にした態度”に差が出ます。忙し