◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ・コックス―中日・中西聖輝（１８時・横浜）◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神・ルーカス―ヤクルト・松本健吾（１８時・甲子園）◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島・森翔平―巨人・田中将大（１８時・マツダスタジアム）◆パ・リーグ楽天・古謝樹―日本ハム・北山亘基（１８時・楽天モバイル）◆パ・リーグオリックス・エスピノーザ―ロッテ・ジャクソン（１８時・京セラドーム大阪）◆