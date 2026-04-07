美人気象予報士がぴたぴたウェアでランニングする様子を公開し話題を呼んでいる。「ＡＢＥＭＡＰｒｉｍｅ」で気象予報士を務める穂川果音（４０）は７日までに自身のインスタグラムを更新。「とても久しぶりにランニングリフレッシュのために走ってるよ！ランニング終わりに芝公園お散歩したら、ギリギリ桜も見られました嬉しい〜」とつづると、東京タワーと桜をバックにした姿や、ピタっとしたウェアの後ろ姿などランニ