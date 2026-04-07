7日未明、愛知県岡崎市の市営住宅で原付バイクなどが燃える火事がありました。 警察は連続放火の可能性も視野に調べています。 警察によりますと、7日午前3時ごろ岡崎市美合町の市営住宅で、駐輪場の原付バイクが燃えているのを住民の男性が見つけ119番通報しました。 市と消防によりますと、火は約10分後に消し止められましたが原付バイク1台が燃えたほか隣にあった自転車や壁面などが焦げました。 また、入り口に