◆第６６回東海桜花賞・ＳＰ１（４月７日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル、重）名古屋グランプリのトライアルのＳＰ１重賞に１１頭（地元６、浦和２、大井１、兵庫１、高知１頭）が出走し、単勝１・２番人気で断然１番人気のナイトオブファイア（牡４歳、大井・渡辺和雄厩舎・父ホッコータルマエ）は２着に終わった。前走に続き石川倭騎手とのコンビで馬なりで追い上げ、先に先頭に立ったメイショウタイセツに並びかけた