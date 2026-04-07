本拠地・西武戦プロ野球、ソフトバンクの近藤健介外野手が、衝撃の本塁打を放った。7日、本拠地みずほPayPayドームでの西武戦に「2番・左翼」で先発出場。ボール球をさばいた3号2ランに、ファンからは「これマジで天才にも程があるだろ」などの声が上がった。1-1同点で迎えた3回1死一塁、近藤は西武の先発・隅田知一郎の低めスイーパーをすくい上げた。ボール球にも映ったが、完璧にとらえた打球は右越えの3号2ラン。3月のワ