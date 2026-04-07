◆第６６回東海桜花賞・ＳＰ１（４月７日、名古屋競馬場・ダート２１００メートル、重）名古屋グランプリのトライアルのＳＰ１重賞に１１頭（地元６、浦和２、大井１、兵庫１、高知１頭）が出走し、今井貴大騎手が騎乗した２番人気のメイショウタイセツ（牡５歳、名古屋・宇都英樹厩舎・父ホッコータルマエ）が重賞３勝目を飾った。勝ちタイムは２分１６秒２。３コーナーで並びかけてきたナイトオブファイアと一騎打ちになった