明治（東京都中央区）が、AIを使って導き出したという、人気チョコレートスナック菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を融合した新商品「AI発案 合体しちゃった！きたきたのこのこの山里」を4月14日から数量・期間限定で発売します。【写真】“融合”したチョコのビジュアルが…斬新！AIが考えたパッケージデザインも公開！SNSなどで、これまでに“きのこ派”か“たけのこ派”かという論争が繰り広げられてきた両商品。同