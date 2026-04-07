◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-3 中日(7日、横浜スタジアム)先発予定だったデュプランティエ投手がインフルエンザと診断されたことを受け、プロ初のマウンドを迎えた深沢鳳介投手。初回にはタイムリーを浴び失点するも、以降は粘りのピッチングで4回1失点としました。さらに3回に迎えたプロ初打席では、初ヒットも記録。5年目の右腕が投打に存在感を見せました。この日のピッチングを振り返った深沢投手。「今日は初登板だったので