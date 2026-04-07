『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「りんご園の地面が“デコボコ”に原因は野生のイノシシ」についてお伝えします。◇青森県にあるりんご園の地面は、土や草がめくれてデコボコになっていました。そのワケは、野生のイノシシ。土のなかのミミズなどを食べるために掘り起こしたとみられています。このりんご園では去年も同様の被害があり、今年は園の3分の1ほどが被害を受けています。イノシシ被害を受けたりん