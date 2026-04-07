「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）ヤクルトが、阪神との“首位攻防３連戦”の初戦で痛恨の１敗。開幕３カード連続勝ち越しとスタートダッシュを切ったが、守りにほころびが出て相手に流れを引き渡してしまった。１点を先制した直後の四回に守備が乱れた。２死一、二塁の場面で木浪の当たりは打ち取ったゴロ。だが二塁・伊藤が捕り損ね、痛恨のトンネルだ。その間に失点を許し同点に追いつかれた。五回にも再び守