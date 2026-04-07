舞妓の格好をして動画を投稿しているSNSアカウント「MATCHA ASMR」について、テレビ東京が運営している疑惑がネット上で浮上し、批判を集めている。 「MATCHA ASMR」は2025年4月頃からTikTok、2025年6月からはYouTubeでも動画を投稿しているアカウント。 舞妓の白塗りメークをして赤い着物を着用した女性が映った動画で、画面に映るのは1人であるものの、“中の人”は複数人となっている。 問題となっているのは、動画の