「阪神９−３ヤクルト」（７日、甲子園球場）阪神が今季の甲子園開幕戦を見事な逆転勝ちで飾った。相手のミスに乗じながら、投打の主役が大暴れ。開幕７勝１敗と勢いに乗る首位・ヤクルトを下し、０・５ゲーム差に迫った。ホーム開幕戦となった３月３１日・ＤｅＮＡ戦（京セラ）に続いて“開幕”を託された先発の才木は８回３失点。セ・リーグ記録に並ぶ１６奪三振の快投を演じた。打線は同点の五回、先頭・福島が中前打で