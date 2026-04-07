日本ハムに勝利し、捕手太田と笑顔でタッチを交わす黒川＝楽天モバイルパーク楽天が1分けを挟み4連勝。四回に黒川が2点二塁打、五回は中島の適時二塁打で加点。前田健が四回途中にアクシデントで降板したが、救援陣が踏ん張った。日本ハムは初の零敗で連勝が4でストップ。細野は5回3失点で初黒星。