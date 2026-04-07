【ワシントン＝池田慶太】トランプ米大統領は６日、イランに対しエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡を開放するよう再び要求した。７日午後８時（日本時間８日午前９時）とする期限が迫る中、「受け入れ可能」な合意に至らなければ、橋や発電所などの民間インフラ（社会基盤）を破壊すると警告。イラン国営通信は６日、イランが米国の戦闘終結案を拒否したと伝え、情勢は緊迫している。トランプ氏はホワイトハウスでの記者会見で