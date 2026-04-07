8回、ヤクルトのサンタナから見逃し三振を奪い、セ・リーグ記録に並ぶ16奪三振を達成した阪神・才木＝甲子園阪神の才木はフォークボールがさえ、8回を16奪三振3失点の力投で2勝目。打線は四回に失策で追い付き、五回に森下の2点本塁打などで4点を勝ち越した。佐藤は八回の1号2ランなど4打点。ヤクルトは4失策の拙守が響いた。