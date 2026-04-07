4回、2点二塁打を放ったDeNA・牧（右）＝横浜DeNAが逆転勝ち。0―1の四回に蝦名と牧が2点二塁打を放った。プロ初登板の深沢が先発で4回6安打1失点と粘投。2番手で1回を完璧に抑えた橋本が4年目でプロ初勝利を挙げた。中日は3連敗。金丸が5回4失点で黒星。