今や夏の定番アイテムとなった“ハンディ扇風機”。手持ちタイプや首掛けタイプなど街中で見かけることも珍しくなくなりました。ただ、夏本番のうだるような暑さの中では扇風機の風がドライヤーの熱風のようになってしまい、かえって暑苦しくなってしまうことも…。そんなハンディ扇風機の涼しさ問題に終止符を打つのは、掃除機でお馴染みのあのブランド!?世界的なフロアケアブランドのShark（シャーク）から3つの冷却アプローチで