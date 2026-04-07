All About ニュース編集部は3月12〜13日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「芸歴別お笑い芸人」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「好きな芸歴10年以下のお笑い芸人」ランキングを紹介します。【10位までのランキング結果を見る】2位：3時のヒロイン／52票2位に入ったのは、3時のヒロインです。福田麻貴さん、かなでさん、ゆめっちさんの3人からなる女性トリオで、2017年1月に結成。3人の個性がぶつ