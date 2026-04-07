歌手やタレントとして活動するあのさんは4月6日、自身のInstagramを更新。ドラマ『外道の歌season2』（DMM TV）の完成披露試写会に出演した際の写真を公開しました。【写真】あの、ミニドレスから美脚を披露ブルーのミニドレスで美脚披露あのさんは「『外道の歌』完成披露試写会でした。漫画にもドラマにも胸打たれ、なんとseason2から この作品に携われたこと、とても嬉しいです」とつづり、5枚の写真を投稿しました。全身ショッ