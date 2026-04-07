「住民税非課税世帯」になると、国民健康保険料や介護保険料の軽減、高額療養費制度の自己負担限度額の引き下げなど、さまざまな優遇措置が受けられます。これらの支援は、家計の負担を軽くします。しかし、公的な支払いの負担が全て軽くなるわけではありません。住民税非課税世帯であっても、原則通りに支払う義務が残る項目も多く存在します。今回は、「免除されないもの」について見ていきましょう。住民税非課税世帯とは？住民