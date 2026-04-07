言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、少しドラマチックな表現や、状態の変化を表す言葉を集めてみました。パッと見てひらかなくても、ヒントを読めばピンとくるはず。1分以内の正解を目指して挑戦してみましょう！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。か□□ちぬ□□ちる□□とすヒント：愛し合う2人が密かに逃げることや、競争相手を負かして上