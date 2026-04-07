Q. 「美容院のシャンプーで脳卒中が起こることがある」って本当ですか？Q. 「美容院でシャンプーをしてもらった後で、めまいや吐き気がすることがあります。最近『美容院脳卒中』という病気があると聞いたのですが、実際にシャンプー台が原因で脳卒中になることは珍しくないのでしょうか？ まためまいが起きたらと考えるととても不安なので、防ぐ方法があれば知りたいです」A. 本当の「脳卒中」はまれですが、血流低下による体調不