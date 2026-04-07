歌手マイク眞木の長女で会社員、タレントの眞木花（はんな＝24）が、7日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春満開3時間SP」（後7・00）に出演し、複雑な家族構成について明かした。「最強2世の親子参観」のテーマトークに参加。著名人の親を持つ出演者たちはそれぞれ、親のエピソードを赤裸々に告白した。マイクは最初の妻で女優の前田美波里との間に誕生した俳優の真木蔵人、再婚した妻との間に次男、三男をそれぞれ