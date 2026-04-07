◇パ・リーグ日本ハム０―３楽天（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）開幕から続いていた日本ハムの連続試合本塁打は「9試合」でストップ。球団記録の更新はならなかった。5日のオリックス戦まで9試合連続で計22本塁打を放ち、2003年の連続試合本塁打の球団記録に23年ぶりに並んでいた。この日の仙台市は試合開始時点で9度の寒さに加え、帽子が飛ぶほどの強風という悪条件が重なっていた。選手はネックウオーマー