韓国語の発音がかわいい単語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語をもっと楽しもう。「보글보글（ポグルポグル）」の意味は？「보글보글（ポグルポグル）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、料理に関するオノマトペです。「보글보글（ポグルポグル）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてく