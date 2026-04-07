◆パ・リーグ楽天３―０日本ハム（７日・楽天モバイル）日本ハムの連勝が４で止まり、勝率５割に逆戻りとなった。前回ノーヒットノーランの細野晴希投手が先発したが、５回を投げ７安打３失点（自責２）で今季初黒星。打線も開幕からの連続試合弾が９で止まり、今季初の完封負けを喫した。３回まで両軍無得点で迎えた４回、細野が先頭の中島に右翼線二塁打を許すと、辰己に死球を与え無死一、二塁。ボイトの右飛で１死一、三