サッカー日本代表の森保一監督の長男・翔平さん、次男・圭悟さん、三男・陸さんが７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に出演。家での森保監督の姿を“暴露”した。番組初出演となった３人。明石家さんまから話を振られた陸さんは「僕たち３兄弟で、お父さんが今、サッカー日本代表の監督をしていている森保一でして」と紹介すると、「けっこう真面目なイメージあると思うんですけど、家ではけっこう