◆パ・リーグオリックス３―１ロッテ（７日・京セラドーム大阪）オリックスが接戦を制し、３日の日本ハム戦（京セラドーム大阪）から続いた連敗を３で止めた。同点の７回２死から打線がつながった。若月が右中間へ二塁打を運ぶと、紅林が中前打で続き一、三塁。下位打線で好機をつくると、最後は１番・宗が右前に決勝適時打を運んだ。８回は西川が今季１号ソロを放った。投げては先発・高島が５回１／３を１失点、６奪三振の