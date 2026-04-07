◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―３中日（７日・横浜）ＤｅＮＡが１点を追う４回に、蝦名達夫外野手の今季初打点となる２点二塁打で逆転。さらに牧秀悟内野手の２点二塁打で計４点を奪い、中盤以降は継投でリードを守り抜き、３連戦の初戦を制した。インフルエンザで登板を回避したジョン・デュプランティエ投手に代わり、プロ５年目で１軍初登板初先発のマウンドに立った深沢鳳介投手は、初回に１点を許しながらも２回から