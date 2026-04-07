◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―３中日（７日・横浜スタジアム）中日は、同率で並んでいたＤｅＮＡに痛恨の逆転負けで３連敗を喫し、最下位に転落した。開幕から１０戦目で、借金は今季ワーストの６に膨らんだ。先発・金丸は、初回に１点の援護をもらうと、３回まで３安打無失点の立ち上がり。だが、１―０の４回だった。先頭の宮崎、山本に連打を浴びると、ヒュンメルの飛球が遊撃・村松と左翼・細川の間にポトリと落ちる