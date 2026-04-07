◇プロ野球セ・リーグ DeNA 5-3 中日(7日、横浜スタジアム)中日は初回に先制するも、中盤に逆転を許し、前回カードから続く3連敗を喫しました。打線は初回、対するDeNAの先発・深沢鳳介投手の前に2本のヒットで1アウト1、3塁とすると細川成也選手のタイムリーで先制します。援護をもらった先発・金丸夢斗投手は、初回からヒットを浴びるも決定打は許さず。2回を三者凡退とすると、3回にはヒットを浴びるも相手を無得点に抑えました