第50回川端康成文学賞の受賞作が7日に発表され、古川真人さんの『近づくと遠ざかる船』（『文學界』2025年9月号掲載）が受賞しました。著者の古川真人さんは1988年、福岡県福岡市生まれ。2016年に『縫わんばならん』が新潮新人賞を受賞し、同作は第156回芥川龍之介賞の候補作にもなりました。また、続く第157回にも『四時過ぎの船』でノミネート。そして第162回芥川龍之介賞を『背高泡立草』で受賞しました。川端康成文学賞は日本