「広島５−２巨人」（７日、マツダスタジアム）広島が今季２度目の２連勝とし、貯金１になった。先発・森下が今季初勝利。打線ではファビアンと大盛が２ランを放って、勝利に貢献した。相手先発の剛腕・ウィットリーに打線が奮起。四回にファビアンが今季１号となる先制２ランを放つと、五回には大盛が右翼に追撃の２ラン。さらに六回には相手のエラーで好機を迎え、モンテロの中犠飛で１点を追加した。大盛はケガで離脱し