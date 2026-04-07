旬を迎える初夏を前に、この春イワシが豊漁となっています。港近くでは、1匹なんと38円という驚きの安さに。今が“買い”のイワシ、美味しいイワシの見分け方やイワシの豆知識について解説します。【写真を見る】天ぷらやしゃぶしゃぶにも春のイワシのおいしい食べ方豊漁のイワシ 時期別のおいしい食べ方山形純菜キャスター:2026年もイワシが豊漁となっていますが、かつて身近だったサンマやサバなどの青魚は近年高くなって